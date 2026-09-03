BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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03.09.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM zieht am Donnerstagmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 78,75 CHF nach oben.
Das Papier von BACHEM legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 78,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'193 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 78,75 CHF. Bei 77,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'955 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 5,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 62,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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