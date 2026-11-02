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02.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BACHEM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 83,80 CHF.
Das Papier von BACHEM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 83,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'744 Punkten liegt. Der Kurs der BACHEM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,25 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,40 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'501 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 2,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 42,10 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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