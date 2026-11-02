BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Der BACHEM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 83,35 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 82,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 34'349 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,18 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 71,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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