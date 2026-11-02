BACHEM Aktie News: BACHEM verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 83,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'825 Punkten notiert. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 82,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 19'363 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 3,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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