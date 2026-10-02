BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die BACHEM-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 78,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 77,65 CHF. Mit einem Wert von 78,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'950 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei 84,10 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 7,68 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 60,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren