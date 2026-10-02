BACHEM Aktie News: BACHEM am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 79,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,95 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,50 CHF. Bisher wurden heute 20'601 BACHEM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 84,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 39,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Die BACHEM-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,40 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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