BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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02.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Freitagmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 79,10 CHF.
Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 79,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Bei 79,75 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'313 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 84,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,66 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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