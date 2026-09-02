BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BACHEM

Um 09:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 74,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'145 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,25 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,55 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 2'827 Aktien.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 11,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,96 Prozent.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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