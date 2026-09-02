BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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02.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 77,10 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 77,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'153 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 78,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,55 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47'155 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Am 08.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Abschläge von 37,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,39 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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