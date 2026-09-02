BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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02.09.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Mittag
Die Aktie von BACHEM zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 75,55 CHF.
Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 75,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'091 Punkten tendiert. Bei 76,20 CHF erreichte die BACHEM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,55 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'675 Stück gehandelt.
Am 08.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 55,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.
Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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