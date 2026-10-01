BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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01.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Vormittag nach
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 79,40 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 79,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. In der Spitze fiel die BACHEM-Aktie bis auf 79,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'260 BACHEM-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 84,10 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 5,92 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Abschläge von 38,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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