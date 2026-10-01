BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 79,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 79,05 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'053 BACHEM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,10 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 6,19 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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