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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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01.10.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Mittag ab

BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Mittag ab

Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 79,75 CHF.

BACHEM
77.86 CHF -2.78%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 79,75 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'385 Punkten notiert. Der Kurs der BACHEM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,20 CHF nach. Bei 80,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 9'484 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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