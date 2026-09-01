BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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01.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 76,40 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 76,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 76,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 75,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'018 BACHEM-Aktien.
Bei 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 8,97 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,49 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 CHF.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,39 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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