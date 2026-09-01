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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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01.09.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag tiefer

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 75,15 CHF.

BACHEM
74.31 CHF -2.51%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 75,15 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die BACHEM-Aktie bis auf 74,90 CHF. Mit einem Wert von 75,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 25'506 BACHEM-Aktien.

Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,44 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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