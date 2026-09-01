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01.09.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM verteidigt Stellung am Dienstagmittag

BACHEM Aktie News: BACHEM verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Die Aktie von BACHEM zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 75,55 CHF.

BACHEM
74.31 CHF -2.51%
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Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 75,55 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Bei 76,90 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 75,55 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 75,80 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 16'000 Aktien.

Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,19 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit Abgaben von 35,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Die BACHEM-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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