Bachem-Aktie im Minus: Bachem bekommt neuen Marketingchef

Das Unternehmen erhält mit Torsten Wöhr einen neuen Marketingchef. Wöhr übernimmt den Posten von Anne-Kathrin Stoller, die per 1. März als neue Betriebschefin (COO) das Geschäft in Nordamerika leiten soll.

Torsten Wöhr werde zugleich Mitglied der Konzernleitung, teilte Bachem am Donnerstagabend mit. Wöhr ist seit 2017 bei Bachem, wo er zunächst als Sales Director für das Geschäft mit generischen Wirkstoffen und ab 2019 als Leiter des Oligonukleotidprogramms von Bachem tätig war.

Anne-Kathrin Stoller, die seit 2006 für Bachem tätig ist, wird in Nordamerika als Chief Operating Officer für das Unternehmen tätig sein. In dieser Funktion werde sie direkt an den CEO Thomas Meier, rapportieren und erhalte zudem erweiterte Kompetenzen für die Organisation in Nordamerika. Damit wolle Bachem die Präsenz und Visibilität in der Region Nordamerika weiter stärken. Bachem unterhält in Kalifornien zwei GMP-Betriebsstandorte.

Die Bachem-Aktie verliert im Schweizer Handel am Freitag zeitweise 1,01 Prozent auf 591,00 Franken.

pre/tp

Bubendorf (awp)