Bachem-Aktie fällt kräftig: Neuer Finanzchef ernannt

Beim Biochemieunternehmen Bachem kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung.

Alain Schaffter wird im kommenden Jahr Finanzchef Stephan Schindler ersetzen.

Schindler, seit 2009 CFO der Gruppe, habe sich entschieden, seine berufliche Laufbahn per Ende März 2021 ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen, teilte Bachem am Dienstag mit. Schaffter, derzeit Interimsfinanzchef bei der Solvias AG in Kaiseraugst, trete die Nachfolge bereits zum 1. Februar an. Als Mitglied der Konzernleitung werde er an CEO Thomas Meier berichten.

Bevor Schaffter zur derzeitigen Position bei Solvias kam, war er laut Mitteilung CFO von Polyphor und zuvor Finanzvorstand der Acino Gruppe. Vorher hatte er zehn Jahre lang verschiedene Positionen bei einer der grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften inne.

Zeitweise gibt der Kurs der Bachem-Aktie im Schweizer Handel um 3,46 Prozent auf 376,50 Franken ab.

