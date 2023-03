BACHEM-Aktie: BACHEM will mit Ausgabe von neuen Aktien Wachstumspläne finanzieren

Bubendorf (awp) - Der Erlös soll in den Ausbau der Produktionskapazitäten fliessen.

Das Bookbuilding-Verfahren wird voraussichtlich am (heutigen) Donnerstag starten, wie das Unternehmen am selben Tag mitteilte. Der Platzierungspreis der neuen Aktien sowie die Anzahl der auszugebenden Aktien soll nach dem Verfahren bekannt gegeben werden.

Die neu geschaffenen Aktien entsprechen rund 1,7 Prozent des aktuell ausstehenden Aktienkapitals, heisst es weiter. Die Aktien sollen voraussichtlich am 13. März 2023 an der Schweizer Börse SIX kotiert und zum Handel zugelassen werden.

Peter Grogg, Gründer und Ehrenpräsident, sowie die von ihm kontrollierte Holding Firma, werden weiterhin eine Mehrheit des Aktienkapitals halten. Grogg stimmte zudem einer Verkaufssperrfrist für die Aktien von 90 Tagen zu. Auch BACHEM habe sich zu einer entsprechenden 90-tägigen Verkaufssperrfrist verpflichtet.

Die frischen Mittel aus der Platzierung sollen in die Wachstumspläne des Unternehmens fliessen. Konkret sollen mit dem frischen Geld die Kapazitäten an verschieden Standorten ausgeweitet werden. Darunter sei auch der geplante Produktionsstandort Sisslerfeld/Eiken, der Ende des Jahrzehnts den Betrieb aufnehmen soll.

Insgesamt plant BACHEM Investitionen von 550 Millionen Franken am Hauptsitz in Bubendorf und 750 Millionen in Sisslerfeld/Eiken. Erst letzten Freitag hatte BACHEM einen Grossauftrag über eine halbe Milliarde Franken für den Zeitraum von 2027 bis 2031 bekommen.

cg/jb