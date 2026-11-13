BAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BAC hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17.14 COP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17.55 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BAC 5’207.49 Milliarden COP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5’653.44 Milliarden COP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch