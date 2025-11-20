|
20.11.2025 06:37:00
Babylon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Babylon hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Babylon hat ein EPS von 0.03 ILS vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.030 ILS auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz wurden 147.8 Millionen ILS gegenüber 113.5 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
