Babylon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Babylon lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.02 ILS gegenüber 0.030 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Babylon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159.0 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 125.0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch