BABY JOB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BABY JOB hat am 13.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 43.45 JPY gegenüber 19.43 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat BABY JOB im vergangenen Quartal 1.44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BABY JOB 1.07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch