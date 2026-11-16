baby calendar verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

baby calendar liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat baby calendar die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22.67 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat baby calendar mit einem Umsatz von insgesamt 471.1 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch