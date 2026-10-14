Babelon Investments PIC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Babelon Investments PIC gab am 11.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.0 Millionen JOD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.0 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch