Babcock Wilcox Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Babcock Wilcox Enterprises hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Babcock Wilcox Enterprises 0.300 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 95.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 290.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 149.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch