Babcock Wilcox Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Babcock Wilcox Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Babcock Wilcox Enterprises ein EPS von -0.630 USD je Aktie vermeldet.

Babcock Wilcox Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 319.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch