Baba Arts öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Baba Arts äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.03 INR. Im letzten Jahr hatte Baba Arts einen Gewinn von 0.070 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch