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12.10.2026 06:37:00
BAB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BAB hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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