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BAB Aktie 1146652 / US0551831078

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09.04.2026 21:23:38

BAB Inc. Q1 Sales Decline

BAB
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(RTTNews) - BAB Inc. (BABB.OB) released a profit for first quarter of $0.119 million

The company's earnings came in at $0.119 million, or $0.02 per share. This compares with $0.116 million, or $0.02 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 4.5% to $0.723 million from $0.757 million last year.

BAB Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.119 Mln. vs. $0.116 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.02 last year. -Revenue: $0.723 Mln vs. $0.757 Mln last year.

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Short 13’894.00 13.95 BC7SLU
Short 14’433.89 8.86 SHSBXU
SMI-Kurs: 13’159.56 09.04.2026 17:31:26
Long 12’533.83 19.28 S17B5U
Long 12’249.83 13.66 SGKBOU
Long 11’747.54 8.98 SSTBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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