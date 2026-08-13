Baazeem Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Baazeem Trading präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 SAR gegenüber 0.060 SAR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 72.1 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 62.2 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch