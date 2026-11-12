Baazeem Trading öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Baazeem Trading gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 SAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 71.8 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.4 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch