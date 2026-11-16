Baazar Style Retail hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Baazar Style Retail hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -4.22 INR. Ein Jahr zuvor waren 6.90 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.78 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.32 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch