Baader Bank mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie

Die Baader Bank hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Dem Immobilienunternehmen sei ein starker Jahresauftakt gelungen, schrieb Andre Remke in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) und das Vorsteuerergebnis hätten sowohl seine als auch die Konsensschätzungen übertroffen. Der neue Chef Luka Mucic, der auf Rolf Buch folge, habe ein gutes Renommee und die frühzeitige Klärung der Nachfolgefrage sei positiv.

Aktienauswertung: Die Vonovia SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:12 Uhr fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.2 Prozent auf 29.51 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 11.83 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 1’860’274 Vonovia SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 0.6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

