Baader Bank gibt Nestlé-Aktie Add

Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Add" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Analyst Andreas von Arx bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem die neuen Mittelfristziele des Lebensmittelkonzerns. In der Summe betonte er, habe es in den Neuigkeiten keine grösseren Überraschungen gegeben. Nestle wolle mit "alten Methoden" die Argumente für ein Investment in die Aktie verbessern. Es sei aber nicht aktionärsfreundlich, wenn angepasste Margenziele nicht mit Aussagen zu Restrukturierungs- oder Investitionskosten untermauert würden.

Die Aktie verlor um 12:18 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1.6 Prozent auf 76.90 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19.64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’987’463 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 18.6 Prozent zurück. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen.

