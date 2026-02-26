BA-Stellenindex steigt im Februar

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland stabilisiert sich auf einem niedrigem Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Februar um 4 Punkte auf 106 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Die Entwicklung des BA-X wird seit einigen Monaten dadurch beeinflusst, dass einzelne Arbeitgeber ihren Personalbedarf der Bundesagentur für Arbeit als Grossaufträge gemeldet haben", erklärte die BA. "Ein allgemeiner Anstieg der Kräftenachfrage ist jedoch nicht zu erkennen, vielmehr stabilisiert sich diese insgesamt auf einem niedrigen Niveau."

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

