B3 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

B3 präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.34 BRL. Im Vorjahresviertel hatte B3 0.250 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat B3 im vergangenen Quartal 2.77 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte B3 2.54 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch