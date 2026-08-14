B3: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

B3 hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.130 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 547.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 448.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch