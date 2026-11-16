B3 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

B3 hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.33 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.240 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2.76 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 11.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.49 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch