B3: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

B3 hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 537.3 Millionen USD – ein Plus von 17.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem B3 456.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch