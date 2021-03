B2B-Seminar: Von globalen Lösungen gegen den Klimawandel profitieren

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschliesslich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.

Der Klimawandel ist für Gesellschaft und Politik eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Die Anlagechancen beschränken sich für Investoren dabei nicht nur auf die Titel von Unternehmen, die Lösungen anbieten, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ebenfalls profitieren werden Firmen, die dazu beitragen, dass sich die Menschheit besser an die Erderwärmung anpassen kann und deren Auswirkungen erträglich bleiben. Die Bandbreite der Aktivitäten und Technologien, die hier infrage kommen, ist beachtlich. Erfahren Sie im Seminar am 24. März, wie auch Sie davon profitieren können.

"Saubere Energie ist eine grundlegende Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. Sie kann, gekoppelt mit Energieeffizienzsteigerungen, 90 Prozent der bis 2050 erforderlichen Reduzierung von CO2-Emissionen liefern", sagt Nima Pouyan, Head of Switzerland & Liechtenstein ETF bei Invesco. Er zeigt Ihnen im Seminar am 24. März die Trends bezüglich Investitionen in die Energiewende und deren Bestmarken im Jahr 2020. Dabei wird er auch auf die steigende Nachfrage von Investoren nach sauberen Energielösungen eingehen.

Nima Pouyan wird Ihnen praxisnah verschiedene Indexe zeigen, die sich auf saubere Energie fokussieren. "Die Indexmethodik soll eine Möglichkeit bieten, von sich entwickelnden Lösungen gegen den Klimawandel zu profitieren", so der Experte weiter. Die Zusammensetzung des Indexes spielt ebenfalls eine Rolle: ein breites, diversifiziertes weltweites Engagement ist dabei wichtig.

Sie erhalten im Seminar exklusive Einblicke in die Branche. Der Experte wird den NEX gegenüber dem MSCI World auf den Prüfstand stellen und auf verschiedene Fallstudien eingehen. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie am 24. März bequem von Ihrem Tablet, Ihrem Pc, Ihrem Mac oder Ihrem Smartphone an diesem Live-Event teil!

Ihr Experte im Online-Seminar

Nima Pouyan (CFTe) ist seit 2017 Head of Switzerland & Liechtenstein ETF bei Invesco. In seiner Funktion ist er für die Geschäftsentwicklung von ETF in der Schweiz und in Liechtenstein verantwortlich und arbeitet mit Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices, Ermessensmanagern und institutionellen Anlegern aus den Bereichen Versicherungen und Unternehmen zusammen Sektoren. Zuvor war Nima Pouyan Vice President für Passive Investment Sales in der Schweiz und im Nahen Osten bei der Deutschen Bank. Davor hatte er leitende Positionen bei DWS und Deutsche Bank Wealth Management inne.