b-style: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

b-style präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 43.42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 25.50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.25 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte b-style einen Umsatz von 3.08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch