B Riley Principal Merger stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

B Riley Principal Merger gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei B Riley Principal Merger ein EPS von -1.310 USD in den Büchern gestanden.

B Riley Principal Merger hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417.4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch