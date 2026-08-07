B Riley Principal Merger A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

B Riley Principal Merger A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat B Riley Principal Merger A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 351.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch