B Riley Principal Merger A legte Quartalsergebnis vor

B Riley Principal Merger A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

B Riley Principal Merger A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 417.4 Millionen USD – eine Minderung von 1.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 422.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch