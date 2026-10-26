B-R 31 ICE CREAM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

B-R 31 ICE CREAM lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 112.83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte B-R 31 ICE CREAM 93.11 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte B-R 31 ICE CREAM einen Umsatz von 10.04 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch