B&P öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

B&P hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 51.49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte B&P 46.63 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat B&P in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.23 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch