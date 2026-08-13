B P Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

B P Capital hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch