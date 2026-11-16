B-Lot hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

B-Lot hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 66.17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56.60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11.75 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch