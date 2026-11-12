B&G Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

B&G Foods hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.240 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat B&G Foods im vergangenen Quartal 459.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte B&G Foods 439.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch